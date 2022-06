A la Une . "Après le désespoir de la réélection de Macron, il y a l'espoir de la cohabitation"

Après un premier tour des législatives qui aura servi de round d'observation, place désormais à la "vraie" campagne entre les candidats qualifiés pour le second tour. Arrivé avec plus de 5000 voix d'avance sur Ridwane Issa dans la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon n'a pas retenu ses coups à l'encontre de son adversaire, très critique sur le bilan du député sortant. Par SI - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 18:09

Jean-Hugues Ratenon arrive en tête dans la 5e circonscription devant Ridwane Issa

"Qu'est-ce qu'ils peuvent nous reprocher ?", lance d'emblée Jean-Hugues Ratenon qui ironise sur les attaques dont il a été la cible durant cette première partie de campagne, lesquelles n’ont "finalement pas eu plus de répercussions que ça", constate-t-il. "Nous sommes largement en tête avec plus de 5000 voix d’avance et c'est le moment de lancer un appel aux électeurs des autres candidats qui rencontrent les mêmes problématiques que nos électeurs", explique Jean-Hugues Ratenon, convaincu que le programme qu’il porte au nom de la Nouvelle Union Populaire/Rassemblement Réunionnais répondra à leurs attentes.



Impliqué également dans les autres circonscriptions au vu de sa fonction de mandataire de la France insoumise pour les investitures locales, le député sortant caresse l’espoir d’envoyer 6 députés du Rassemblement Réunionnais à l’Assemblée nationale. "Après le désespoir de la réélection de Macron, il y a l’espoir de la cohabitation", assure Jean-Hugues Ratenon.

Ridwane Issa et Banian en prennent pour leur grade



Sur cette possible cohabitation, ce dernier se dit étonné que tous les candidats encore en lice face à des candidats du Rassemblement Réunionnais "n’en parlent pas". "Ils ne sont pas prêts à jouer le jeu de la cohabitation et à renverser le gouvernement de Macron. Pourquoi s'étonner ? Ce sont des macronistes ou des Macron-compatibles", assure-t-il.



Dans son viseur notamment : son adversaire dans la 5e, Ridwane Issa, qualifié de "candidat par procuration d'Emmanuel Macron" et le parti qu’il représente, Banian, qu’il décrit comme une "start-up". "Banian avait misé sur 5000 voix à Saint-Benoit, or le compte n'y est pas. C'est l'échec de Banian, c'est l'échec de Patrice Selly puisque M. Issa est un candidat par procuration et n'a pas réussi à mobiliser. Il ne fait presque rien ailleurs, ce qui nous fait dire 'où sont les adhérents annoncés de Banian ?'", glisse Jean-Hugues Ratenon, qui prévoit déjà "le début de la fin" pour le parti de Patrice Selly.



Il conclut : "Banian veut faire de ce scrutin un enjeu local alors qu'aucune loi ou amendement n'est voté à La Réunion. Dire que 'nous c'est 100% local' c'est un aveu que l'on veut détourner le mandat de député en simple conseiller municipal. Peut-être que Patrice Selly se voit déjà président de l'Assemblée nationale de Saint-Benoit".