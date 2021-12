Politique Après le décès de Jean-Paul Ciret : "La Ville de Saint-André perd un homme de combat"

Après l'annonce du décès de Jean-Paul Ciret, renversé par un véhicule lors du soir du réveillon devant son domicile dans le secteur de Petit-Bazar, le maire de Saint-André, Joé Bédier, a tenu à lui rendre un dernier hommage. L'édile saint-andréen demande à ce que toute la lumière soit faite sur ce drame "pour que sa famille puisse entamer son deuil sereinement" : Par NP - Publié le Samedi 25 Décembre 2021 à 14:36

J’ai appris avec une profonde tristesse la disparition accidentelle de M. Jean Paul Ciret ce samedi 25 décembre. Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches.



Jean Paul Ciret était un éminent militant du PCR, professeur d’histoire- géographie au lycée Sarda-Garriga et connu pour son engagement et ses écrits notamment dans le journal Témoignages. Personnage politique engagé auprès du parti depuis son arrivée à La Réunion. C’est un homme que je connaissais bien et avec qui j’ai milité.



C’est un évènement tragique qui a eu lieu ce vendredi soir et je tiens à exprimer toute ma sympathie à l’égard de sa famille. La Ville de Saint-André perd un homme de combat.



J’espère que toute la lumière sera faite sur cet accident pour que sa famille puisse entamer son deuil sereinement.



Mes sincères condoléances,



Joé Bédier

Maire de Saint-André