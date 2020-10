A la Une . Après le bac gris et le bac jaune, voici venu le temps du bac marron

D'ici la fin de l'année, la Cinor procédera à la collecte des déchets d'alimentation biodégradables, lesquels seront transformés en compost. De quoi réduire les déchets voués à l'enfouissement. Par Marine Abat - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 13:20 | Lu 1707 fois

De nouveaux bacs et bornes de tri se font une place dans le Nord de l'île. Après le gris et le jaune, place désormais au marron, pour les biodéchets (c'est-à-dire les déchets d'alimentation biodégradables). La collecte sera lancée par la Cinor le 1er décembre 2020. "C’est trois ans avant l’obligation légale", souligne Maurice Gironcel à l’occasion d’une conférence de presse donnée ce lundi matin à Saint-Denis, avec Ericka Bareigts, pour présenter le dispositif.



L’expérimentation se déroule dans un premier temps sur le chef-lieu. Au total, 33.000 bacs vont être distribués pour les habitats individuels, auxquels s’ajoutent 1000 bornes pour les habitats collectifs. "La Cinor est la première collectivité d’outre-mer à s’engager dans la valorisation des déchets alimentaires biodégradables", se félicite le président de l'intercommunalité, notant tout de même un retard de plusieurs mois dû à la pandémie de Covid. "L'objectif absolu est la réduction des déchets et l'amélioration continue de leur valorisation pour éviter le tout-enfouissement", explique-t-il.

Récupérer 30% du bac gris



"Ces points de collecte visent à récupérer 30% du bac gris. L’idée est de collecter tous les aliments putrécides (fruits, légumes, viandes, poissons, os, arrêtes)", explique Rachid Razzak, le directeur environnement de la Cinor. Chaque foyer recevra un seau de 10 litres et un rouleau de sachets compostables pour une année. Il n’y a plus qu’à y mettre ses déchets alimentaires biodégradables, et à les déposer dans la borne ou le bac.



Une fois collectés, les déchets passent au centre multi-filière. Ils seront co-compostés avec les déchets végétaux et transformés en compost, lequel sera ensuite remis aux filières agricoles et gratuitement aux administrés via le réseau de déchetteries. Les usagers pourront ainsi récupérer le terreau qu'ils auront contribué à réaliser par leur geste de tri. Une démarche allant dans le sens de l'économie circulaire, pour laquelle la Cinor a d'ailleurs reçu un label national.



"Un déchet peut être une ressource", commente Ericka Bareigts, qui rappelle que la collecte est utile à condition que le tri soit correctement réalisé. "Nous devons organiser la pédagogie dans l’hyperproximité et il faut y mettre des forces humaines", espère-t-elle faire évoluer les habitudes par le biais de la sensiblisation. La maire du chef-lieu mise pour cela sur les médiateurs de la Cinor, mais aussi sur les associations dionysiennes, des PEC et les élus des mairies annexes.



Si 360 bacs ont d’ores et déjà été installés, certains ont fait grincer des dents. "Ceux placés sur des trottoirs ou des places de parking doivent être déplacés", pointe-elle du doigt des ajustements à effectuer.



Pas d'augmentation de la TEOM



La collecte des bacs et bornes marron sur le chef-lieu sera réalisée deux fois par semaine. "En même temps que les bacs gris, ce qui permet d'optimiser les coûts, de faciliter la logistique et de réduire l'emprunte carbone", souligne Maurice Gironcel. Alors que l'ensemble des contenants représentent une somme de 5 millions d'euros, la collecte ne fera pas augmenter la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères), assure la collectivité.



Si Saint-Denis est la première commune de l'intercommunalité à expérimenter le dispositif, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne seront par la suite intégrées. En attendant, un projet pilote de biocomposteur de cuisine sera proposé à 36 familles sur trois mois pour "accompagner le changement de comportement des citoyens".



Etant donné l'urgence climatique, l'objectif est d'ancrer ces nouveaux réflexes dans les mentalités le plus rapidement possible. "Si nou okip pas du climat, le climat va okip de nou", lance Maurice Gironcel.





Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur