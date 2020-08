A la Une . Après le Wakashio, un nouveau vraquier signalé en difficulté au nord-est de Madagascar

Un vraquier en panne de moteur et d'électricité dérive dans les eaux malgaches. Le YASA UNITY a quitté le port de Krishnapatnam en Inde le 7 août et naviguait en direction de Port Elizabeth en Afrique du Sud. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 14:50 | Lu 763 fois

Le mardi 25 août, le navire YASA UNITY a été détecté par le CROSS sud océan Indien à une vitesse anormalement basse dans la zone économique exclusive française au nord de l’île Tromelin, en raison d’une avarie électrique à bord. Il s’agit d’un vraquier battant pavillon des îles Marshall, naviguant à vide.



Le mercredi 26 août, le navire est entré dans la zone économique exclusive de Madagascar, où il se trouve encore actuellement.



Le remorqueur BOKA SUMMIT a appareillé de Port-Louis le mercredi 26 août, pour prêter assistance au navire. Son arrivée sur zone est prévue pour le vendredi 28 août dans l’après-midi.



Le CROSS sud océan Indien effectue un suivi régulier de la situation en lien avec les autorités malgaches et mauriciennes. A ce stade, aucun risque de pollution ou de naufrage n’est identifié.



En 2019, le CROSS a assuré le suivi de 125 navires en avarie dans sa zone de responsabilité au titre de sa mission de surveillance de la navigation.





