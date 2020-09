International Après le Japon, le violent typhon Haishen touche la Corée du Sud

Au moins deux morts, quatre disparus et vingt blessés, le typhon Haishen a frappé le Japon par l'île de Kyushu, au sud-ouest du pays, dans la nuit du 6 au 7 septembre. Le typhon touche désormais la Corée du Sud et devrait atteindre la Corée du Nord dans la nuit. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Septembre 2020 à 16:46 | Lu 186 fois

Au Japon, plus de 7 millions de personnes ont été concernées par des consignes d'évacuation, non obligatoires. Ce lundi 7 septembre au matin, plus d'un demi-million de foyers japonais étaient encore privés d'électricité, laissant craindre des risques de coups de chaleur faute de climatisation.



Avec des rafales avec des pointes de vitesse atteignant 180 km/h, le passage du typhon Haishen a entraîné l’annulation de plusieurs centaines de vols en Corée du Sud.



La saison des typhons bat actuellement son plein. Haishen est le deuxième cyclone tropical majeur à toucher l’archipel nippon puis la péninsule coréenne après le typhon Maysak il y a quelques jours.