Après la tempête, le consul…et son bilan honorifique

Enfin M. Le consul de Maurice à La Réunion vous reconnaissez votre incompétence à titre honorifique. Un tel courrier pour se justifier d’avoir fait un travail pour aider les Mauriciens bloqués à l’ile de la Réunion, démunis et sans-abri, en est la preuve pure et simple.

Attaquer de toute part sur son bilan et sentant le bateau couler, ce dernier s’est empressé, presque obligé, dans le Journal de L’ile du mardi 6 juillet 2021, de nous faire part de l’action qu’il a menée lui et son équipe en faveur de Mauriciens et de Mauriciennes au départ de l’aéroport de Roland-Garros du lundi 5 juillet 2021 sur les interventions du Ministère des Affaires Étrangères et de son ministre l’Honorable Alan Ganoo.



Parlons peu parlons bien, ce déballage d’UNE action, valant quasiment le bilan de sa mandature, est la preuve par A plus B que ce monsieur se fout de nous et qu’il nous prend réellement pour des lapins de six semaines.



Avec l’incompétence, vient maintenant se rajouter l’impertinence, ce monsieur ose tout.



Vous le voyez nous dit-il avec mon titre honorifique j’en fais des choses, alors ne venez plus ruer dans les brancards.

Sauf que nous les Mauriciens expatriés nous sommes et restons toujours très en colère envers votre action.



Ce n’est pas une action ponctuelle Monsieur le Consul qui nous fera changer d’avis comme l’on dit à La Réunion, vous avez essayé de « Bouche not zieux » pour qu’on ne voit pas le vide sidéral de votre non-action menée durant toutes ces années.



Cela nous pousse inéluctablement à demander au gouvernement de vous démettre de vos fonctions pour incompétence aggravée.

Attention j’aimerais signaler que nous n’attaquons pas l’homme qui lui est certainement une personne délectable mais le diplomate et son action qui ne sont autres qu’une imposture. il n’y a donc rien de personnel envers ce monsieur à titre privé cela soit dit et bien dit. Ce n’est pas avec un bilan honorifique basé sur un travail fait sur UNE journée à l’aéroport nous fera oublier ce bilan désastreux et au-delà de ce bilan ce manque total d’empathie.



Faisons le point de ce bilan, qu’avons-nous appris :



Primo :

Que vous avez mis en place une équipe, dont les noms ont été cités pour bien nous montrer que c’est une équipe solide qui vous assiste. La question se pose donc sont-ils des travailleurs ponctuels en cas de crise comme dans le cas du Covid où sont-ils là depuis le début de votre mandature ? Si tel est le cas, ces cinq personnes ont servi à quoi vu que vous n’avez rien fait tout le long de votre mandature ?



Deuxio :

Que le vrai travail du terrain n’a pas été fait par vous, mais par les associatifs et plus particulièrement par M. Didier Sooben qui s’est démener l’année durant au service de tous ses Mauriciens et Mauriciennes. Vous arrivez après la tempête, il y aura donc fallu tous ces courriers pour que vous daigniez vous activer et faire non pas un travail honorifique mais bel et bien un travail réel en faveur des gens que vous êtes censé servir. Tenons à féliciter Monsieur Didier Sooben pour sa force de conviction et pour son travail acharné.



Tertio :

Qu’ enfin, vous découvrez alors qu’il est maintenant trop tard que d’être le Consul Honoraire de L’ile Maurice à La Réunion même si cela est un titre honorifique vous engage à une action qui elle, se doit d’être concrète et réelle en faveur de vos concitoyens expatriés. Vous êtes le gouvernement de Maurice pour eux ici à la réunion.



Évidemment votre intervention dans le JIR n’est qu’une pantalonnade, en osant vous présentez à nous, en nous infligeant cette autojustification sans même un mea culpa.



Le mépris ne paye jamais Monsieur le consul et ne s’oublie pas. Pensez-vous maintenant que vous vous êtes mis à agir, nous allons oublier toute cette mandature vide de sens et vous dire merci comme reconnaissant ? Certainement pas, nous ne serons pas les dindons de la farce où tout est bien qui finit bien.



Maigre bilan que tout cela ne pensez-vous pas ?



J’imagine que maintenant que tout est rentré dans l’ordre vous allez de nouveau vaquer à vos occupations et remettre le consulat en mode sommeil comme l’on met les entreprises qui qui ne font plus de chiffres d’affaires.



Vous nous avez encore pris Monsieur le consul pour des sots et des niais incapables de comprendre votre subterfuge. Les temps ont changé vous n’avez toujours pas pris la mesure des choses vous êtes dans le déni incapable de comprendre l’ère du temps si votre incompétence frise le ridicule.



Monsieur le consul démissionnez, démissionnez vite…