A la Une . Après la signature d'un protocole entre la Région et le groupement NRL: Reprise du chantier le 15 septembre

La Région Reunion et son président Didier Robert voient enfin le bout du tunnel concernant la NRL. Au cours d’un échange informel avec la presse ce vendredi, le patron de la collectivité régionale est revenu sur plusieurs dossiers qui ont fait l’actualité ces derniers jours/semaines. Entre la visite du ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu, les incertitudes autour de la crise sanitaire, le futur plan de relance massif ou encore les négociations autour de la reprise du chantier de la NRL, Didier Robert a été particulièrement prolixe lors de ces deux heures d'échanges. Avec enfin une bonne nouvelle concernant la NRL: le protocole de sortie de crise entre la Région et le groupement NRL a été signé ce vendredi. Le chantier redémarrera le 15 septembre prochain, après l’adoption dudit protocole par les élus régionaux en commission permanente le 8 septembre. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 18:50 | Lu 314 fois

En préambule, Didier Robert a tout d’abord rappelé que la question de la NRL était un sujet "complexe mais pas difficile". "Nous avons pendant plusieurs mois eu à fixer les règles sur lesquelles nous souhaitons voir la fin de ce chantier" indique le président de Région, dont l’intention "a toujours été de terminer ce chantier à un juste prix, dans un cadre réglementaire qui doit être respecté et sur un calendrier qui doit être le plus resserré".



Ce protocole signé entre la Pyramide inversée et le groupement NRL comporte deux grandes mesures. La première assure à la Région de la mainmise totale sur les matériaux. "Nous aurons désormais pour la Région Réunion la maîtrise des matériaux et un plan spécial andains va être lancé avec l’ensemble des partenaires pour assurer l’approvisionnement de l’ensemble du chantier de manière prioritaire à partir d’andains", martèle le président de Région.



Une livraison "dès 2021" sur 8km et complète en 2023



Deuxième élément important de ce protocole: un nouveau marché va être lancé pour permettre à l’État d’intervenir auprès de la Région. Comme l’explique Didier Robert, "la NRL sera financée dans le cadre du plan de relance à condition que ce soit une opération nouvelle". "Le chantier repart à partir du 15 septembre sur une année complète le temps de lancer la nouvelle procédure", poursuit Didier Robert.



Ainsi, dès 2021, la Région prévoit l’ouverture de la NRL sur près de 8 km, avec une voie de raccordement, financée par l’Etat et la Région, reliera la Grande Chaloupe à l’axe de circulation. La livraison complète de la NRL est prévue dans le courant de l'année 2023.



Plus de précisions dans la vidéo ci dessous:





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur