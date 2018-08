Après la fronde des usagers, le directeur du Port de St-Gilles congédié par Ibrahim Patel

Quelques jours après la fronde des usagers , Ibrahim Patel a congédié le directeur du port de Saint-Gilles, rapporte le Quotidien. Pour rappel, pêcheurs, plongeurs et commerçants avaient bloqué les parkings de la CCI - la chambre étant concessionnaire du port - pour protester contre le délabrement des équipements."J'avais donné carte blanche au directeur sur trois points : les impayés, les travaux d'urgence et les investissements", a déclaré le président de la CCI dans des propos relayés par le journal. C'est une femme qui devrait reprendre le poste, à partir du 1er septembre prochain. En attendant, l'embauche de six personnes pour effectuer les travaux de réparation, en régie sur six mois, a été annoncée.Alors que Joseph Sinimalé a évoqué sa volonté de reprendre la gestion du Port, Ibrahim Patel a rappelé que la chambre n'est pas contre mais qu'il fallait "discuter des indemnités de départ", rapporte encore le Quotidien. Une médiation, proposée par le sous-préfet, doit avoir prochainement lieu.