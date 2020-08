Politique Après la découverte de deux clusters à St-André : Jean-Marie Virapoullé regrette "l'absence de décision à la tête de la commune"

Après la découverte d'une chaine de transmission locale covid sur le territoire saint-andréen et la fermeture de l'école privée catholique Notre Dame de la Salette, le chef de file de l'opposition municipale, Jean-Marie Virapoullé, regrette "l'absence de décision à la tête de la commune". Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 10:16 | Lu 775 fois





Dans ce contexte, JMV demande à la municipalité la fermeture de plusieurs établissements scolaires de Saint-André:

La décision de fermeture des établissements scolaires dans les secteurs concernés par les clusters (Fayard et Cressonnière) me paraît personnellement judicieux.



De plus, je vous informe que l'école privée de Notre Dame de la Salette de Champ-Borne sera fermée demain puisqu'un personnel de l'établissement a été identifié Covid +.



La direction de cet établissement a pris ses responsabilités et a fait fermer l'école demain.



Nous sommes dans une situation de crise. Je regrette l'absence de décision à la tête de la commune.



Je lance un appel à la responsabilité et au civisme: respectez les gestes barrières et portez un masque.



