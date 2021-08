A la Une . Après la Région, la CRC épingle le Département sur son personnel

La Chambre régionale des comptes a publié son rapport d’observations définitives sur la gestion du conseil départemental depuis 2015. Comme pour la collectivité régionale, le Département de La Réunion fait partie des départements français où la masse salariale est la plus élevée. Le Palais de la source consacre 300 millions d’euros annuels pour les charges de personnels. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 15:34





Comme pour la Pyramide inversée pour les régions, le Département de La Réunion a l’un des effectifs et une des masses salariales les plus élevés du pays, rapportés à la population. La collectivité départementale emploie 6100 agents, ce qui représente près de 300 millions d’euros pour les charges de personnel, soit 20% de ses dépenses de fonctionnement.



