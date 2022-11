Après la Lorraine, les restes humains de la même victime découverts en Allemagne

Le 19 septembre, un adolescent de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, faisait une effroyable découverte. Le corps d’une femme sans membres ni tête se trouve près de la mairie. Les deux tatouages et l’analyse ADN permettent d’identifier la victime : Diana Santos, une Portugaise résidant au Luxembourg.



La police judiciaire du Luxembourg interpelle un suspect en octobre dernier. Il s’agit d’un homme de 48 ans.



Il a été placé en détention même si aucun lien entre l’auteur présumé et la victime n’est pour le moment établi.



Le 1er novembre, une tête et des membres sont alors retrouvés dans un buisson à Temmels en Allemagne. Hier, les autorités luxembourgeoises ont révélé que les analyses ADN confirment qu’il s’agit des restes de Diana Santos. L’enquête se poursuit.