A la Une . Après la Guadeloupe, des tirs à balles réelles contre des pompiers et des policiers en Martinique

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 17:26

Après la Guadeloupe, au tour de la Martinique de s'enflammer !



Un incident qui aurait pu être très grave s'est produit à Fort-de-France (Martinique) dans la nuit de lundi à mardi, heureusement sans faire de blessés : des émeutiers ont tiré à plusieurs reprises sur des forces de l'ordre et des pompiers avec des armes à feu.



Ces incidents sont survenus alors que les violences se poursuivent en Guadeloupe pour protester contre l'obligation vaccinale contre le Covid-19, motif auquel est venue s'ajouter une longue liste de revendications entre autres salariales.



D'importants barrages ont continué à bloquer, comme la veille, les principaux axes routiers de Martinique, après l'appel d'une intersyndicale à la grève générale.



Lundi, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait déjà évoqué des "tirs contre les policiers", mais en Guadeloupe cette fois-ci.



