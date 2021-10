A la Une . Après la Diagonale en 2019, Grégoire Curmer s'offre le Trail de Bourbon

Grand favori du Trail de Bourbon, Grégoire Curmer confirme sur le parcours du semi-raid et ses 105 km. Par LG - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 12:02

Comme un air de déjà vu. Grégoire Curmer franchit la ligne d’arrivée du stade de la Redoute les mains levées. A la différence que le Haut-Savoyard avait décidé de se mesurer aux participants du Trail de Bourbon cette année. Favori logique au vu de ses belles prestations sur les ultra (5ème à l’UTMB fin août), il devrait devancer son premier poursuivant Thomas Balabaud d’environ 5 minutes. C'était en tout cas l'écart constaté au dernier pointage du Colorado.



Hier soir, avant de prendre le départ du TB dans le cirque de Cilaos, le vainqueur 2019 de la Diagonale avait pu s’informer de l’identité des deux vainqueurs ex-aequo qui venaient de le succéder au palmarès.



Grégoire Curmer boucle le Trail en 15 heures de course. A titre de comparaison, il avait traversé La Réunion du sud au nord en 23 heures et 33 minutes il y a deux ans.



Images : Karoline Chérie