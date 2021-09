A la Une . Après l'incident de février, la piscine du village vacances des Oeuvres sociales fermée administrativement

​Le 21 février dernier, une noyade a été évitée dans un village vacances de Saint-Gilles-les-Bains. De toute façon engagé dans des travaux, le site de baignade fait l’objet d’une fermeture administrative. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 10:22





Mais la fillette est aspirée au fond par une pompe visiblement défectueuse. L'enfant de six ans avait pu être ranimée et transférée au Centre hospitalier de l'ouest. L’incident n’avait fort heureusement pas occasionné de conséquences plus dramatiques.



Dès le lendemain, un agent de la DRAJES (la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) en charge de la protection du public effectue un contrôle sur site. Plusieurs défauts sont consignés. Tout d’abord, l’agent d’Etat reporte que le système d’arrêt d’urgence « coup de poing » placé dans le local technique, est non visible, non identifiable et non accessible. Ensuite, il relève l’absence de grilles sur les bouches de reprise des eaux. Son rapport d’inspection servira de point de départ à la mise en demeure de mettre fin aux risques particuliers pour la santé ou la sécurité des pratiquants. Une mise en demeure signifiée au propriétaire des lieux le 29 mars bien que la piscine avait été vidée juste après l'incident.



L'enquête toujours en cours



Ce 17 septembre 2021, c’est la fermeture administrative du site de baignade qui a été actée par les services de la préfecture. Un simple contretemps administratif, avise le responsable de la FOS qui avait logiquement pris les devants après cet "accident malheureux". "La piscine a été vidée depuis l’incident sur la pompe", ajoute-t-il, sans pouvoir trop en dire car l’enquête est toujours en cours.



Le contrat d’entretien qui était attribué à une entreprise spécialisée avait été rompu après cet événement. Les activités de baignade du site de vacances seront pleinement accessibles une fois les travaux engagés permettront à la préfecture de lever son arrêté. Pour l’heure, seul l’hébergement est proposé au public avec l’espace bungalows.



La FOS Réunion, qui a gardé son nom de l’époque où elle accueillait les familles du comité d'entreprise des agents des PTT, s’est ouverte depuis, en tant qu’association à but non lucratif, à du tourisme social ouvert à tous et à tarifs modérés.



