Après l'euphorie des réouvertures des fast-foods, retour au calme à Duparc

Ce n'était pas la grande foule ce lundi aux Burger King et McDonald's de Duparc-Sainte-Marie, probablement les plus fréquentés de l'île. Avec la forte affluence ces derniers jours du côté du McDonald's, l'annonce de la réouverture de son concurrent, Burger King, laisser présager des embouteillages ce lundi aux abords des établissements. Ce n'était cependant pas le cas de lundi midi, avec une fréquentation plutôt classique aux deux drive.Pour rappel, McDonald's avait décidé de rouvrir ses enseignes le 15 avril dernier , suivi ce lundi par les enseignes du groupe Fast Food océan Indien , qui détient les franchises Quick et Burger King.Confinement oblige, les commandes se font en amont des caisses et les employés sont équipés de masques, de gants et de visières. Aussi bien chez McDo qu'à Burger King, les fréquences de lavages des mains et l'aseptisation des surface de travail sont augmentées. Les guichets d'encaissement et de récupération de commandes sont par ailleurs équipés de protection en Plexiglas.