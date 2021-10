La grande Une Après l'attaque de son chien par les malinois de ses voisins, il tire la sonnette d'alarme

En mai 2020, François a bien failli perdre son chien, attaqué par les malinois de ses voisins. Ce lundi encore, il a retrouvé les deux bergers dans sa cour. Si l'incident était cette fois sans conséquence, le Dionysien tire la sonnette d'alarme, redoutant un drame. Par Marine Abat - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 10:10

François aimerait pouvoir promener son chien en toute tranquillité. Mais lui comme son compagnon à quatre pattes sont désormais inquiets au moment de partir en balade dans leur quartier des hauts de Saint-Denis. Car les deux animaux des voisins ne sont pas toujours bien gardés, et leur comportement leur a déjà fait de belles frayeurs.

En effet, en mai 2020, les deux malinois voisins se sont retrouvés hors de leur cour et ont attaqué le bichon maltais de François. "A l’époque c’était le chien de ma petite-fille. Son père a pu faire fuir les chiens et s’est immédiatement rendu chez le vétérinaire", se souvient le Dionysien. Le chien de 3 ans, prénommé Coco, était dans un sale état, l'arrière train ravagé par les morsures. L'hospitalisation a été suivie de longues semaines de soins, mais aussi de complications. Le tout pour un total de 3000 euros.



Divagation interdite

"On s’est disputé avec les propriétaires et ils ont réglé la note. Je m’étais rendu au commissariat pour porter plainte mais on m’en avait dissuadé en me disant que ce n’était qu’une bagarre entre animaux", raconte-t-il. L'épisode, traumatisant pour la famille, est encore dans les mémoires. "Le chien n’a pas vraiment de séquelles physiques mais il a de grosses cicatrices. Mais c’était un chien joyeux qui est devenu stressé".

Et ce lundi, un nouvel élément est venu conforter les craintes."On les a retrouvés dans notre cour. Sans conséquences heureusement", précise le Dionysien, qui avait déjà, il y a trois ans, dû secourir un des malinois tombé dans sa piscine, à bout de souffle. "La police municipale n’a pas pu venir immédiatement, mais ils sont venus plus tard échanger avec les propriétaires", précise-t-il. Alors que la divagation des animaux domestiques est interdite, François souhaite que ses voisins s'assurent que ces incidents ne surviennent plus. "On ne peut pas vivre éternellement dans la terreur d’une nouvelle attaque. Surtout qu’il y a une école juste à côté".

Les malinois, des chiens aux besoins particulièrement intenses



Les Malinois sont-ils des chiens dangereux ? "Tous les chiens peuvent devenir dangereux dans certaines conditions", répond Laurie Carlotti, vice-présidente de l’association Pa d’AC. "Mais les malinois sont des chiens particuliers, ce sont des chiens de travail. Ils sont très intelligents, très sensibles, et ont des besoins physiques et psychiques plus importants que les autres races". Ce sont ainsi plusieurs heures d'activité qui sont nécessaires chaque jour.



"Ils ont besoin de se dépenser et de décharger leurs tensions, sinon, ils peuvent développer des troubles du comportement et de l’agressivité", ajoute Laurie Carlotti. Et de faire un parallèle qui pourrait parler à certains : "Quand on ne sait pas conduire, on n'achète pas une ferrari".