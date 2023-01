A la Une . Après l’annonce de sa prolongation, Didier Deschamps s’exprime sur la finale de Coupe du monde

La FFF a annoncé la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’au Mondial 2026. Lors d’une conférence de presse, ce dernier est revenu sur la finale perdue et estime "qu’au moins cinq joueurs n’étaient pas au niveau". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 06:54

À la suite de l’Assemblée générale de la Fédération française de football qui s’est déroulée hier à Paris, Didier Deschamps a été prolongé à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026. Le sélectionneur va donc poursuivre l’aventure bleue débutée en 2012.



"Je remercie le président [Noël Le Graët] pour son soutien permanent et sa confiance maintenue. C’est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l’équipe de France" a-t-il déclaré lors de cette conférence de presse.



En plus du record de longévité et de matchs sur le banc français, DD possède le plus beau palmarès des sélectionneurs avec un titre de Champion du monde, une Ligue des Nations et deux finales perdues (Euro 2016 et Mondial 2022).

"Pas au niveau pour un tel match"



Le sélectionneur est ensuite revenu sur l’aventure qatarie. "Malgré les difficultés et les impondérables avant et pendant, le groupe de joueurs qui était à Doha avait beaucoup de qualités et de talents, avec des cadres qui ont bien joué leur rôle et des jeunes. (…) Cela a donné un groupe très compétitif qui a dégagé une force incroyable et une unité qui se sont retrouvées sur le terrain", a-t-il souligné.



Mais cette alchimie s’est effritée en finale, où les Bleus n’ont pas existé jusqu’à la 70e minute. Plusieurs joueurs (Rabiot, Upamecano, Coman, Varane et Konaté) étaient victimes d’un virus dans les jours précédents. Si le sélectionneur loue la qualité des Argentins, il estime qu’"il y avait au moins cinq joueurs sur les onze du départ qui n’étaient pas au niveau pour un tel match et face à un tel adversaire".



