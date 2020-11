AFP Après l'Amérique centrale, la tempête Eta a touché Cuba et se dirige vers la Floride

(AFP) Après avoir fait près de 200 morts ou disparus en Amérique centrale, la tempête tropicale Eta a frappé dimanche Cuba avec des vents forts et des pluies abondantes, avant de gagner l'Atlantique en direction de la Floride où elle devrait gagner à nouveau en intensité. Il n'avait pas été fait état de victimes ni dégâts dans l'immédiat, mais l'île va encore subir des pluies et de la houle. A 09H00 (14H00 GMT), la tempête "quittait la terre par la côte nord près de Chambas", dans la province centrale de Ciego de Avila, un territoire qu'elle a traversé du Sud au Nord à partir de 04H30 (09H30 GMT), selon l'Institut cubain de Météorologie (Insmet). L'Institut a fait état de vents allant jusqu'à 95 km/h, avec des rafales plus importantes. La tempête, qui se déplace à une vitesse de 19 km/h vers le nord/nord-est, a balayé des sites touristiques de l'archipel des Jardines del Rey, mais selon la télévision d'Etat, les 600 touristes étrangers qui s'y trouvaient avait été mis à l'abris. De fortes pluies ont été signalées dans la partie est de Cuba, où la défense civile et les autorités locales avaient évacué des milliers de personnes vers des zones sûres par crainte d'inondations, les sols étant déjà gorgés d'eau et les bassins de retenue pleins. Selon les prévisionnistes, Eta est en route vers les Keys et la péninsule de Floride et devrait "se renforcer encore après son passage dans l'océan Atlantique". "Il est attendu que l'intensité soit proche de celle d'un ouragan quand elle passera au-dessus des Keys de Floride", écrit l'Insmet. Sur son passage, la tempête devrait entraîner de fortes pluies sur la moitié ouest de Cuba, avec des risques également de submersions marines. Le gouverneur de Floride, Ron De Santis, a déclaré samedi l'état d'urgence dans les comtés du sud. Les écoles seront fermées lundi dans les Keys du sud, les sites de tests du Covid-19 ont été temporairement fermés et les autorités ont ouvert des abris et commencé à distribuer des sacs de sable pour que la population puisse protéger leurs maisons des inondations. Eta, qui avait touché terre mardi sur la côte caraïbe du Nicaragua en puissant ouragan de catégorie 4 avec des vents de 140 km/h, s'est progressivement affaiblie en passant sur le Nicaragua et le Honduras. Ses pluies torrentielles ont aussi affecté le Costa Rica, le Panama, le Salvador, ainsi que le Mexique, où les autorités du Chiapas, un des Etats les plus pauvres du pays, ont annoncé la découverte d'au moins une vingtaine de morts, pour la plupart emportés par des cours d'eau en crue. Le plus lourd bilan est au Guatemala, avec au moins 150 morts ou disparus, et samedi les secouristes ont continué de chercher des rescapés après le glissement de terrain provoqué par l'ouragan dans le village indigène de Queja (nord). Au Honduras, les autorités ont annoncé samedi un bilan d'au moins 23 morts après les fortes inondations.



