A la Une . Après inspection de la falaise, la route du Littoral restera fermée

Les agents de la direction des routes ont réalisé une inspection de la falaise où s'est produit un éboulement ce mercredi après-midi. La Direction régionale des routes prend la décision de fermer la route du littoral après la survenue d'un éboulement à hauteur des Potences. L'axe côtier entre La Possession et Saint-Denis était configuré en mode basculé côté mer depuis ce mercredi matin 5 heures. Par LG - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 19:18

Vidéo - Eboulis sur la Route du Littoral, coupure de circulation prévue

19H15 : Le CRGT vous informe que suite à l’éboulis qui s’est produit cet après-midi sur la RN1 Route du Littoral dans le secteur des Potences, la route va être totalement fermée à la circulation ce soir et jusqu’à nouvel ordre.



La circulation dans le sens Nord/Ouest est déjà déviée par la RD41 Route de la Montagne et le sens Ouest/Nord sera fermé dans un deuxième temps, dès la dissipation totale des bouchons côté Possession.



