Après être devenu SDF à sa sortie de prison, il retourne derrière les barreaux

L'homme avait été condamné en 2010 à dix ans de prison pour viol conjugal, mais est sorti de détention l'an passé.



"Il ne répondait plus aux obligations de son suivi sociojudiciaire et était sous le coup d'un mandat d'arrêt", souligne le Quotidien.



Il devait donc respecter des règles très strictes, sous peine de retourner tout droit en prison.



Et ce qui devait arriver, arriva: les gendarmes sont venus chercher vendredi soir cet homme devenu SDF dans les rues de Cilaos.