Après deux nuits à dépouiller les voitures, il retourne 10 mois en prison

La commune de la Possession a été le théâtre d'une série de vols à la roulotte dans les nuits du 22 au 23 ainsi que du 23 au 24 novembre dernier. Le mode opératoire répétitif - vitre arrière cassée pour pouvoir pénétrer ensuite dans le véhicule - laissait à penser qu'il s'agissait du même auteur. Après que de nombreuses plaintes ont été déposées par les victimes, c'est la tante du jeune voleur de 22 ans qui appelait la gendarmerie pour signaler le comportement suspect de son neveu.



Le 24 novembre de bon matin, elle le surprend à proximité d'une voiture et constate que la vitre de celle-ci est cassée. Compte tenu du passé judiciaire de son neveu - elle avait accepté de l'héberger à sa sortie de prison en décembre 2018 - elle prévient directement les forces de l'ordre. Un témoin avait également donné le descriptif d'un jeune homme vêtu d'un t-shirt rouge et portant une casquette jaune. Bien connu des services de la gendarmerie, Nicolas M. est interpellé et placé en garde à vue. Une perquisition permettra de retrouver, chez sa tante, les objets dérobés.



"C'est fortement désagréable pour les victimes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler"



Présenté cet après-midi en comparution immédiate pour répondre des faits de vols et de tentatives de vol en état de récidive, un sursis mise à l'épreuve de 9 mois planait toujours au-dessus de sa tête. "Avec 4 mentions sur son casier, il se présente en victime, expliquant ces actes en disant qu'il n'a pas le choix. Ce n'est pas de la délinquance grave, mais c'est fortement désagréable pour les victimes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Il est sorti de détention en décembre 2018 et commet des faits en mai 2019. Je demande une révocation partielle du sursis mise à l'épreuve de 4 mois et une peine de 6 mois avec un mandat de dépôt", explique le parquet.



"C'est un jeune homme résigné que vous voyez, nous le serions dans son cas compte tenu de sa situation familiale très compliquée. Sa mère est absente et son père décédé. Je ne vous demande pas la relaxe, mais une peine plus juste", plaide la défense en réponse aux réquisitions de la procureure. Reconnu coupable par le tribunal, Nicolas M. est condamné à un total de 10 mois de détention. La présidente a décidé de suivre les demandes du parquet.