Politique Après des menaces reçues par des agents et des adjoints: Une plainte déposée par la mairie de St-Benoît

"La mairie de Saint-Benoît n'est plus une zone de non-droit, le règne de la terreur est terminé". Peu avant le vote du budget de la commune ce jeudi, le maire de Saint-Benoit, Patrice Selly, a tenu à apporter son soutien à des agents mais aussi à des adjoints de la collectivité victimes de menaces de la part de certaines personnes dont le contrat n'avait pas été renouvelé. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 11:22 | Lu 1510 fois

"Je comprends la déception de certains à qui sous la précédente mandature on avait pris la décision de reconduire des contrats à vie. C'est une bombe à retardement qu'on nous a laissé", regrette Patrice Selly, qui "ne reculera pas devant ceux qui communiquent par la violence". "Envers ceux que la nature a doté de gros bras, à ceux qui pensent pouvoir marcher sur leurs collègues voire même le maire, le règne de la terreur est terminé".



Une plainte a été déposée et une protection fonctionnelle a été accordée aux victimes de ces menaces.









