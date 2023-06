A la Une . Après des faux départs, la Soucoupe Volante autorisée à rouvrir au public

La discothèque qui enflammait les dimanches à la Plaine des Cafres ouvre à nouveau ses portes dans quelques semaines. Les nouveaux gérants ont finalement reçu l'autorisation d'ouverture par arrêté préfectoral. Par NP - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 17:07





Le lieu qui a levé le rideau en 1959 en tant que restaurant, le "Parasol d'Hortensia", est ensuite devenu un dancing baptisé la Soucoupe Volante suite au témoignage d'un jeune homme ayant fait une rencontre du troisième type à proximité.



Le parcours des nouveaux gérants a été jonché d'embûches. Ceux-ci, qui avaient pourtant un avis favorable de la commission de sécurité datant de novembre 2022, ont été obligés de se pouvoir devant la justice administrative. Les locaux nécessitaient des travaux notamment de mise aux normes.



Les feux au vert, début juillet, le "lieu mythique dans la fraîcheur des hauts", indiquent les gérants, rouvre avec quasiment les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de l'établissement : un club généraliste soleil, un club rétro et de quoi se restaurer. Après leur fermeture en 2016 , les portes de l'une des discothèques les plus emblématiques de l'île avaient tenté de rouvrir Le lieu qui a levé le rideau en 1959 en tant que restaurant, le "Parasol d'Hortensia", est ensuite devenu un dancing baptisé la Soucoupe Volante suite au témoignage d'un jeune homme ayant fait une rencontre du troisième type à proximité.Le parcours des nouveaux gérants a été jonché d'embûches. Ceux-ci, qui avaient pourtant un avis favorable de la commission de sécurité datant de novembre 2022, ont été obligés de se pouvoir devant la justice administrative. Les locaux nécessitaient des travaux notamment de mise aux normes.Les feux au vert, début juillet, le "lieu mythique dans la fraîcheur des hauts", indiquent les gérants, rouvre avec quasiment les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de l'établissement : un club généraliste soleil, un club rétro et de quoi se restaurer.