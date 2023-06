A la Une . Après des agressions sexuelles, le Five et le Before fermés administrativement

Les deux établissements de nuit saint-pierrois ont été fermés administrativement pendant 15 jours en raison de faits d'agressions sexuelles. Par GD - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 17:01

Ce sont donc des rideaux baissés que trouveront les noctambules saint-pierrois pour les 15 prochains jours. Comme révélé par nos confrères du Quotidien, Le Five et le Before ont été fermés administrativement pour une durée de 15 jours. Pour les deux établissements, ce sont des faits d'agressions sexuelles qui ont motivé ces décisions de la préfecture.



Pour le Five, les faits remontent au 1er juin dernier. Les policiers sont avertis qu'une jeune femme a été victime d'une agression sexuelle dans l'établissement. Pendant que les secours s'activent sur la victime en état de choc, les policiers vont mettre la main sur les deux suspects. Ces derniers nient l'agression, mais avouent avoir consommé de la cocaïne au sein de l'établissement.



Concernant le Before, les faits remontent au 13 mai dernier. Une jeune fille de 17 ans, n'ayant pas l'âge de rentrer à l'intérieur de la boîte de nuit, y passe la soirée en s'alcoolisant. En sortant, elle se fait agresser sexuellement aux abords de l'établissement. Selon l'arrêté préfectoral, "les faits précités ont été en relation directe avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement Le Before."



Sur demande du sous-préfet, la préfecture a fait fermer ces deux établissements dans le cadre de la mise en application de l'article L 3332-15-2 du Code de la santé publique qui prévoit qu'en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par les représentants de l'État pour une durée n'excédant pas deux mois.



En cas de non-respect de ces décisions, les propriétaires des établissements concernés encourent deux mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.