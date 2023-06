A la Une . Après de nouvelles agressions et caillassages, des perturbations à prévoir sur le réseau Kar'Ouest

Alors que de nouvelles agressions se sont produites hier soir sur le réseau Kar Ouest, un débrayage se tiendra se vendredi. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de 11 à 13h. Par N.P - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 09:57

Le communiqué de la SEMTO :



Nous informons notre aimable clientèle que des perturbations sont à prévoir ce vendredi 30 Juin de 11h à 13h, sur le réseau Kar’Ouest, en raison d’agressions répétées sur le personnel et les véhicules de la Semto.



Nous déplorons plusieurs incidents ce mois de juin à l’encontre de notre personnel et de nos véhicules. A plusieurs reprises ce mois de juin, au Port, nos conducteurs ont été la cible de jets de galets. Si, fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, nos bus ont été endommagés (vitres cassées, impact sur la carrosserie).



La Semto a réagi à chaque fois en déposant des plaintes auprès des autorités compétentes. Les forces de l’ordre et nos contrôleurs ont été mobilisés.



Mais de nouvelles agressions se sont produites hier soir et de nouveau nos conducteurs et nos véhicules ont été la cible de jets de galets. Nos professionnels, en première ligne, ressentent aujourd’hui un sentiment d’insécurité grandissant et la qualité de service auprès de nos usagers est dégradée : bus immobilisés, frais pour les réparations, inquiétudes des conducteurs etc.



La direction et l’ensemble personnel tiennent à témoigner de leur solidarité à ce mouvement et condamne fermement ces incidents inacceptables et gratuits qui ont des répercussions sur le bon fonctionnement de notre réseau et le bien voyager de nos usagers.