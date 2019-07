A la Une .. Après cinq trimestres de baisse, l'emploi salarié repart à la hausse

Au 1er trimestre 2019, l’emploi salarié augmente de 1,7% à La Réunion, révèle la dernière publication de l'Insee, et ce après cinq trimestres de baisse. Ce sont ainsi 258.400 salariés qui travaillent, soit 4.300 personnes supplémentaires par rapport au 4ème trimestre 2018.



Cette hausse est plus marquée dans le secteur privé (+ 2,1 %), grâce aux nombreuses créations d’emplois dans les petites entreprises. Dans le secteur public, l’emploi ne baisse plus (+ 0,8 %), "grâce à la montée en charge du nouveau dispositif de contrats aidés (PEC)", explique l'institut de sondage. 500 Réunionnais supplémentaires sont d'ailleurs employés dans ce cadre au 1er trimestre 2019, portant à 10 200 le nombre total de bénéficiaires.

Les secteurs non marchands, composé à 80 % d’emplois publics, bénéficient de cette montée en charge et créent ainsi 1 100 emplois ce trimestre.



Dans les secteurs marchands (+ 1 100 emplois également), l'Insee constate que "la dynamique est particulièrement marquée dans l’hébergement-restauration (+ 700 emplois), le commerce (+ 400), la construction (+ 500) et l’intérim (+ 300)". Seules l’agriculture et l’industrie ne créent pas d’emploi.

Les autres indicateurs conjoncturels passent également au vert ce trimestre : la création d’entreprise repart à la hausse avec une augmentation de 11 %, et ce après un fort repli au trimestre précédent suite au mouvement des gilets jaunes. "Si cette dynamique s’applique à tous les secteurs d’activité, deux se distinguent particulièrement : la construction et le 'commerce, transport, restauration-hébergement'", est-il souligné.



En outre, la construction de logements est bien orientée. D’avril 2018 à mars 2019, la construction de logements a crû légèrement à La Réunion par rapport à la même période un an auparavant : 7 600 permis de construire ont été délivrés dans la région, soit 1 % de plus. A noter que les autorisations de construire individuelles ont chuté fortement (-5%) tandis que les collectives sont en hausse de 12%. Les mises en chantier de logements augmentent de 3 % entre avril 2018 et mars 2019 par rapport à la même période un an auparavant.



Enfin, la fréquentation hôtelière se stabilise mais reste à un niveau élevé, avec 282 000 nuitées dans des hôtels et 75 000 dans d'autres hébergements collectifs touristiques.





