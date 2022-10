A la Une . Après cinq jours de disparition, le traileur Gino Lee Song Yin retrouvé en vie à Mafate

Sans nouvelles de leur ami depuis dimanche dernier, les proches de Gino Lee Song Yin, figure locale du trail, avaient lancé un appel à témoins aux Réunionnais. Finalement, ce sont des randonneurs l'ont retrouvé à Mafate, sur le sentier scout, ce vendredi matin. Affaibli, il a été pris en charge par le PGHM et transféré au CHU de Bellepierre. Par La rédaction - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 10:56

Soulagement pour les proches et la famille de Gino Lee Song Yin. Il a été retrouvé en vie par des randonneurs sur le sentier scout ce vendredi matin, après cinq jours de disparition. Alors que ce groupe marchait tranquillement, ils ont découvert le traileur, conscient mais allongé au milieu du sentier. Aussitôt prévenu, le PGHM va rapidement recouper les informations et confirmer que ce marcheur en difficulté est bien Gino.



Envoyé sur place, l'hélicoptère de la SAG, avec à son bord un médecin du Samu et des gendarmes du PGHM, va prendre en charge l'homme qui se trouve dans un état de grande faiblesse physique. Gino, sans blessure apparente, a été transféré au CHU de Bellepierre pour y subir un bilan de santé.