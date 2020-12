A la Une . Après celui du Tampon, le radar tourelle de Salazie vandalisé

Le radar tourelle installé sur la route de Salazie a été vandalisé. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 08:16 | Lu 822 fois





Actuellement, ils sont homologués pour le contrôle vitesse et le franchissement feu rouge (en agglomération). Mais ils pourraient à terme contrôler d’autres infractions actuellement à l’étude comme les distances de sécurité, le franchissement de lignes continues ou encore l'utilisation du téléphone en conduite. À peine installés, les radars tourelles sont cibles d'actes de vandalisme. Après celui de la quatre-voies du Tampon, maculé de peinture blanche , c'est au tour de celui installé sur la route de Salazie.Pour mémoire, la préfecture de La Réunion avait annoncé le remplacement de 13 des 14 radars d'ici fin 2020 et précisé que le programme de déploiement se poursuivra en 2021 pour une prévision totale de 80 radars tourelles sur le département.Ces radars nouvelle génération visent à contrôler objectif de contrôler la vitesse sur une zone étendue en organisant la rotation de radars dans des cabines vides qui assureront la fonction de leurre.Actuellement, ils sont homologués pour le contrôle vitesse et le franchissement feu rouge (en agglomération). Mais ils pourraient à terme contrôler d’autres infractions actuellement à l’étude comme les distances de sécurité, le franchissement de lignes continues ou encore l'utilisation du téléphone en conduite.





