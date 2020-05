A la Une . Après avoir pris perpétuité, Alain Payet jugé en appel aux assises

Le 4 juin 2018, à la cour d'assises de Saint-Denis, Alain Payet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa compagne. Ancien policier du Port, il comparait en appel ce mercredi pour la troisième fois devant une cour d'assises. Il avait déjà été condamné en 1996 pour le viol des deux filles de sa femme, âgées de 8 et 11 ans. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 08:35 | Lu 517 fois









Depuis sa sortie de prison (il avait écopé de 15 ans pour viol), il était très discret. Mais lorsque Jocelyne Bègue découvre le comportement de son mari, la relation se détériore. De son côté, il trouve des messages échangés avec un autre homme sur Facebook. Le 26 février 2016, il passe à l'acte et tue Jocelyne Bègue. Il la poignarde à 2 reprises dans le coeur.



Le 4 juin 2018, ces dernières paroles avant le délibéré étaient : "Je suis désagréablement surpris des propos contre moi". Il poursuit : "Jocelyne était serviable, gentille, je suis meurtri à jamais. Elle est morte indépendamment de ma volonté. Je ne suis pas un criminel".



