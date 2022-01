La grande Une Après avoir pris la fuite dans Mafate, le conjoint violent déféré ce dimanche

L’homme recherché puis interpellé après avoir voulu mettre le feu à son domicile est déféré ce dimanche au palais de justice de Saint-Denis. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 2 Janvier 2022 à 11:13





Après une violente dispute dans la nuit du 29 au 30 décembre, un homme a tenté de détruire la case familiale par le feu et s’est enfui dans le cirque pour échapper aux forces de l’ordre.



Les gendarmes ont dû s’employer afin de le retrouver rapidement en engageant des moyens conséquents compte tenu de la complexité du relief. Il était, dans un premier temps, suspecté d’homicide volontaire mais les auditions de garde à vue ont permis de lever ce côté criminelle de l’affaire.



L’homme violent va être déféré ce dimanche au tribunal judiciaire de Saint-Denis en vue d’une comparution immédiate ce lundi 3 janvier. Le juge des libertés et de la détention décidera si il comparaîtra demain sous le régime du contrôle judiciaire ou s’il sera placé en détention provisoire. Comme nous vous l’indiquions ce samedi , un homme a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de graves violences vis-à-vis de sa famille. Les faits se sont déroulés dans le cirque de Mafate.Après une violente dispute dans la nuit du 29 au 30 décembre, un homme a tenté de détruire la case familiale par le feu et s’est enfui dans le cirque pour échapper aux forces de l’ordre.Les gendarmes ont dû s’employer afin de le retrouver rapidement en engageant des moyens conséquents compte tenu de la complexité du relief. Il était, dans un premier temps, suspecté d’homicide volontaire mais les auditions de garde à vue ont permis de lever ce côté criminelle de l’affaire.L’homme violent va être déféré ce dimanche au tribunal judiciaire de Saint-Denis en vue d’une comparution immédiate ce lundi 3 janvier. Le juge des libertés et de la détention décidera si il comparaîtra demain sous le régime du contrôle judiciaire ou s’il sera placé en détention provisoire.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur