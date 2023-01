A la Une . Après avoir dépecé sa grand-mère pour la manger, il est reconnu pénalement irresponsable

Un habitant de Haute-Vienne avait commis un acte de cannibalisme sur sa grand-mère le 1er janvier 2020. Trois ans plus tard, la chambre de l’instruction vient de reconnaître l’abolition du discernement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 11:33

C’est à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne qu’a eu lieu un horrible crime. Le jour de l’An 2020, les pompiers découvrent le corps de Liliane Martin découpé et entreposé dans un congélateur. Très vite, l’enquête mène à Ludovic, son petit-fils, qui avoue les faits.



La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges a reconnu Ludovic Martin coupable, mais ce dernier ne sera pas jugé pour ce crime. Les magistrats l’ont reconnu pénalement irresponsable en raison d’un trouble schizophrénique qui a entraîné un trouble du discernement au moment des faits. Il est hospitalisé de façon permanente dans un établissement spécialisé.

Le paroxysme de l’horreur



Si aucune audience n’a pas eu lieu, le fil de la macabre soirée est connu. Après un premier délire de persécution le 30 décembre 2019, Ludovic Martin part chez sa grand-mère pour se mettre au vert. Le lendemain matin, il achète de l’eau de Javel, des gants et un couteau.



Il passe le réveillon avec sa grand-mère, la filleule de cette dernière qui est accompagnée de sa famille. Lors du repas, il est pris d’une première pulsion et va poignarder la chienne de sa grand-mère, lui provoquant une "paix intérieure". Personne ne remarque rien.



Après le repas et le départ des invités, Liliane cherche désespérément son bichon maltais et s’inquiète de sa disparition. C’est dans la nuit que Ludovic va être pris d’une nouvelle pulsion. Il frappe sa grand-mère à l’aide d’une casserole avant de l’étouffer avec l’aide d’un coussin.



Il dissèque alors son aïeul pour s’emparer de son coeur "pour la symbolique de la pesée du cœur par Anubis". Il tente de cuisiner l’organe, mais ne parvient pas à allumer la plaque à induction. C’est alors qu’il se décide à mettre le feu à la maison pour faire disparaître toute trace du crime.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur