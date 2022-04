A la Une . Après Nicolas Sarkozy, François Hollande appelle à son tour à voter pour Emmanuel Macron

"Dire simplement 'Pas une seule voix pour Mme Le Pen' est insuffisant". Invité ce jeudi du 20h de TF1, l'ancien président de la République, François Hollande, a appelé à voter pour Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle. Un appel qui vient après celui lancé par un autre chef d'Etat, Nicolas Sarkozy, mardi dernier. Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 07:10

"Je ne suis pas devant vous pour faire une leçon de morale et dire aux Français ce qu’ils doivent faire mais dans une élection comme celle-là, l’essentiel, c’est la France", lance François Hollande, qui appelle les Français à voter pour le président sortant "compte tenu des enjeux".



L'arrivée possible de la candidate du Rassemblement national à l'Élysée va remettre en cause "trois principes fondamentaux" craint le prédécesseur d'Emmanuel Macron à l'Élysée ; à savoir "nos valeurs", "l’appartenance de la France à l’Union européenne" mais aussi le système d’alliance avec l'OTAN. "Mme Le Pen considère que la Russie de Vladimir Poutine, celui qui massacre en ce moment en Ukraine, est un allié possible", a dénoncé François Hollande.



L'ancien locataire de l'Élysée (2012-2017) a par ailleurs raillé le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, trop lisse selon lui après avoir appelé ses électeurs "à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen". "Insuffisant" pour François Hollande. "Quelles que soient les réticences, les colères et les réserves que beaucoup peuvent avoir, c'est le vote Macron qui permet que Marine Le Pen ne gagne pas", a-t-il insisté. "Je crois que la gauche ne doit pas être seulement dans un empêchement mais dans une espérance pour qu’il y ait demain un véritable choix”, a-t-il ajouté.





