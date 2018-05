Communiqué Après Fakir, des "moyens exceptionnels" déployés pour nettoyer St-André La ville de Saint-André a déployé des moyens pour nettoyer la ville, après le passage de Fakir. Voici le communiqué du 2ème adjoint :

En plus des dégâts considérables qu'elle a causés sur l'ensemble de la commune de Saint-André, dans la journée du 24 avril 2018, la tempête FAKIR a également conduit à l'accumulation d'une grande quantité de déchets sur tout le territoire communal. Plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises par la Ville de Saint-André et par la Cirest afin d'accélérer le retour à la normale :



> Une campagne spécifique de collecte des déchets verts a été mise en place dès le lendemain du passage de la tempête et se poursuit ces prochaines semaines.



> Le calendrier d'enlèvement des déchets a été organisé de manière à libérer les grands axes en priorité. Durant la première semaine suivant la tempête, plus de 270 tonnes de déchets ont été collectées. Après le dégagement de la quasi-totalité des voies principales, les services auront à nettoyer les voies annexes, secteur par secteur, ces prochains jours. Au total, le volume de déchets supplémentaires à traiter, est estimé à près d'un millier de tonnes.



> Pour appuyer les opérations d'enlèvement des ordures liées à Fakir, des moyens supplémentaires ont été déployés et des prestataires privés ont été mobilisés.



> Les agriculteurs, notamment ceux de Saint-André, ont été associés aux opérations de collecte des déchets verts.



> Le Département et le GLAIVE proposent aussi des opérations d'élagage auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.





La Municipalité s'excuse à l'avance pour les gênes occasionnés sur les voies de circulation, lors des opérations d'enlèvement des déchets, et invite les habitants à faire preuve de patience et de civisme. Les zones piétonnes et de circulation ne doivent pas être encombrées par les ordures ménagères.



La Ville de Saint-André adresse ses remerciements et ses encouragements à tous les partenaires, aux prestataires et aux agents qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie de la population dans cette épreuve.



Jean-Marie Virapoullé

Deuxième Adjoint au Maire



