A la Une . Après Batsirai : Produits frais péi plus chers ou boîtes de conserve ?

Les pluies et le vent de Batsirai ont ravagé les cultures. Véritables greniers de La Réunion, les hauts de l’île ont été particulièrement secoués de mercredi jusqu’à vendredi sans discontinuer. Les dégâts ne sont pas encore chiffrés et l’état de reconnaissance de calamité agricole prendra des semaines et des semaines d’instruction pour chacun des dossiers d’indemnisation des agriculteurs touchés. Mais ce qui va changer dans les tout prochains jours dans les allées de vos marchés forains, c’est le prix des fruits et des légumes. Etes-vous prêt à payer plus cher les produits frais péi ou comptez-vous vous reporter sur les … conserves de tomate ? Donnez votre avis en commentaire. C'est le #LeDébatDuCouvreFeu Par ZIinfos974 - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 21:00