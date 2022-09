A la Une .. Après 3 ans d’absence, le festival Zétinsel reprend vie à L’Entre-Deux

L’association Fée Mazine annonce le retour du festival Zétinsel, dédié aux enfants de la naissance à 6 ans, du 1er au 2 octobre. Pour ce retour, les évènements seront gratuits sur réservation, mais un appel aux dons est lancé pour soutenir l’association. Par GD - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 09:37

C’est donc en 2019 que les tout-petits ont eu droit à leur dernier évènement consacré. Depuis 3 ans, l’association Fée Mazine a dû patienter avant de pouvoir relancer le festival Zétinsel. L’attente arrive à sa fin puisque la 11e édition se déroulera les 1er et 2 octobre à L’ Entre-Deux avec le thème "la briz i souf an zékli la vi".



Durant deux jours, le festival Zétinsel propose une sélection de spectacles pour les enfants (de la naissance à 6 ans) et toute la famille (danse, musique, dessin, cirque, marionnettes…). Le public pourra rencontrer des artistes et des artisans lors d’ateliers enfant-parent hauts en couleur. Chaque coin de rue réservera des surprises aux visiteurs.

Des spectacles gratuits en dépit des difficultés



Pour ce retour, Fée Mazine a rendu gratuits les spectacles sur réservation. Une décision prise en raison des contraintes rencontrées par l’association. Une première pour le festival qui habituellement peut compter sur la billetterie pour financer une partie des dépenses. L’association a fragilisé l’équilibre financier de la structure.



C’est pourquoi Fée Mazine, dans l’attente de nouveaux partenariats, compte sur le public et les amoureux de la culture pour soutenir l’association en participant à la campagne de dons sur Hello asso.



