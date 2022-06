A la Une . Après 3 ans d’absence, le Grand Boucan est de retour

Ce dimanche, les rues saint-gilloises vont de nouveau retrouver les chars et les tambours du Grand Boucan. Les heures du Roi Dodo sont de nouveau comptées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 07:39

Le sacrifice du Roi Dodo est enfin de retour. Après 3 ans d’absence, le Grand Boucan va retrouver les rues de Saint-Gilles. 35 associations et 14 chars vont émerveiller les 15.000 spectateurs attendus pour l’évènement.



Les participants seront à pied d’oeuvre dès 8h afin de ramener les chars sur le lieu des festivités. Le coup d’envoi est prévu à 14h. Le bûcher du Roi Dodo est prévu vers 20h30. L’évènement doit durer jusqu’à minuit.



Concernant la circulation, l’accès à la ville va être limité. Des navettes gratuites vont être mises en place depuis le rond-point de Grand Fond et celui de l’Hermitage.



