Après 11 mai : Jacques Billant pessimiste sur l'ouverture des restaurants

Mais la situation pourrait évoluer favorablement pour les gérants des tables réunionnaises en fonction du zonage en départements "vert" ou "rouge" qui sera dévoilé pour la première fois ce jeudi soir par le Pr Jérôme Salomon. A ce jour, et suivant les indicateurs actuels de l'épidémie de Covid-19 à La Réunion, notre département devrait être classé parmi les départements bénéficiant de mesures plus souples en raison d'une circulation moins virulente du virus et d'un système de soins non saturé. Ce qui pourrait accélérer, localement, la reprise d'activités souhaitée par les professionnels de ces secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.



"​J'ai entendu sur ce point les attentes des professionnels de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, et nous pourrons, bien sûr, dès le 11 mai, échanger sur les modalités d'ouverture et de calendrier prenant en compte la situation épidémique. Et si celle-ci continue de s'améliorer, nous pourrons alors envisager l'ouverture des restaurants. Ma conviction personnelle à ce stade est, toutefois, que nous ne serons pas prêts au 11 mai pour mettre en oeuvre une ouverture dans des conditions sécurisées", ajuste tout de même Jacques Billant, sous réserve de l'évolution de l'épidémie.



Très concrètement, dès la semaine prochaine, une première séquence qui durera trois semaines doit permettre de poser les bases des protocoles à suivre dans chacun des secteurs qui doivent, eux, être à coup sûr "déconfinés" le 11 mai.