A la Une . Après 10 ans de baisse quasi-continue, les naissances repartent à la hausse à La Réunion

Avec 300 bébés de plus nés sur l'île par rapport à 2020, le nombre de naissances en 2021 a augmenté de près de 2,5% en un an. Ces chiffres viennent casser une tendance quasi-continue de baisse depuis une décennie. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 16:17

Après une année 2020 maussade, 2021 marque le retour des naissances dans l'île. 13 470 enfants sont nés de mères domiciliées à La Réunion, soit 300 de plus qu’en 2020 (+ 2,5 %). "Cette hausse rompt avec la baisse quasi-continue des naissances de 2008 à 2019", note l'Insee.

Toutefois, "le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, diminue cette année encore et s’élève à + 7 730 en 2021, soit le niveau le plus faible depuis 1951", nuance l'institut de statistiques.



La deuxième moitié de 2021 est celle qui a vu le plus de bébés arriver. "Comme au niveau national, après un net recul du nombre de naissances au premier trimestre 2021, un rebond important intervient au second semestre. En particulier, les naissances augmentent de 9 % au dernier trimestre par rapport à la même période en 2020", peut-on lire dans le bilan démographique de 2021. "La population de l’île reste cependant jeune par rapport à celle de l’Hexagone et des Antilles. Ainsi, les moins de 20 ans forment 29 % des habitants de l’île et sont encore près de 1,5 fois plus nombreux que les seniors", rappelle également l'Insee.

La Réunion sur le podium des départements les plus féconds de France



Les femmes réunionnaises continuent toujours d'avoir une fécondité bien plus élevée que dans l'Hexagone. Avec 2,44 enfants par femme, le département est largement au-dessus de la moyenne nationale qui s'établit à 1,80. Cette fécondité est ainsi la troisième plus importante de France, juste derrière la Guyane et Mayotte, qui occupe la première place.



Autre particularité de l'île, les Réunionnaises ont généralement leur premier enfant plus tôt qu'en métropole. En 2021, l'âge moyen s'élève vers 29,2 ans, soit près de 2 ans de moins que dans l'Hexagone. Cependant, la tendance nationale du recul de cet âge se ressent aussi à La Réunion. Au début des années 1990, les mères accouchaient en moyenne à 27 ans.



"En 2021, 220 bébés sont nés de mères mineures, soit 1,6 % des naissances. Cette part reste cinq fois plus élevée qu’en métropole. Au début des années 2000, les naissances issues de mères mineures étaient trois fois plus nombreuses : environ 600 par an, soit 4,5 % des naissances", détaille l'organisme de statistiques. Ces naissances restent tout de même moins fréquentes qu'en Guyane (5,1%) ou à Mayotte (4,4%), nuance l'Insee.