A la Une .. Approvisionnement en masques: Le Barreau de St-Pierre n'a pas attendu la décision du Conseil d’État





Une demande rejetée, mais dans ce contexte de crise sanitaire, l’Etat a désormais pour obligation d’aider les avocats à se procurer des masques, veiller au respect des règles d’hygiène et de distance entre les personnes et à mettre à leur disposition du gel hydro-alcoolique.



"Le risque de contagion, souligné par le récent test positif d’une personne venant d’être incarcérée, est trop important pour accepter de fonctionner sans matériel de protection", rappelle le bâtonnier de St-Pierre.



Ainsi le Barreau de Saint-Pierre n'a pas attendu "la décision du Conseil d’État, ou l’action du ministère", et a décidé de mettre "depuis le 20 avril des masques à disposition des avocats de permanence pénale, et des prévenus qu’ils défendent", indique Me Normane Omarjee dans un communiqué.

"Conscients de la nécessité de leur participation pour parvenir à une justice de qualité, les avocats de Saint Pierre se mobilisent pour assurer dans les meilleures conditions la défense de leurs clients.



Les avocats du Barreau de Saint Pierre tiennent à rendre hommage au courage et au dévouement de tous ceux, soignants, magistrats, greffiers, policiers, gendarmes, et tant d'autres, qui permettent la continuité de la vie de la nation". Le Conseil d'Etat a rendu sa décision hier. Les avocats ont en partie obtenu gain de cause. Sans moyens pour assurer leurs missions dans les commissariats ou les tribunaux, ils avaient déposé un référé-liberté dénonçant l'absence de matériel de protection et demandé à l'Etat de leur en fournir.







