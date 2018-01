Approche imminente de Berguitta : ne sortez pas vos encombrants !

À la levée de l’alerte rouge, vous pourrez vérifier l’état de remplissage des caissons grâce à notre Météo des déchèteries avant de vous déplacer et d’apporter vos déchets recyclables.

En attendant, pour la sécurité des biens et des personnes, il est important de respecter la consigne suivante :► Ne sortez pas vos encombrants ► De même, ne sortez pas non plus vos déchets végétaux à l’approche imminente du cyclone.Sous l’effet du vent, ils se transforment en projectiles, et sont dangereux pour tout ce qui se trouvera sur leur passage !Il est plus sûr de les sortir seulement après la levée de l’alerte rouge, pour les présenter à la collecte la veille au soir (ou avant 4h30 du matin le jour-même) des jours indiqués sur vos calendriers Nous vous rappelons également que les déchets doivent être correctement triés et présentés bien séparément. Ne mélangez pas vos encombrants avec vos déchets végétaux et autres types de déchets, car ils ne pourront plus être recyclés !Et si vous souhaitez apporter vos encombrants dans l’une des 12 déchèteries du TCO, nous vous recommandons plutôt d’attendre le retour à la normale de la situation.En effet, nos déchèteries ont réceptionné environ 1 500 apports en seulement 3 jours ! Soit une fréquentation plus de 2 fois supérieure à la moyenne (environ 700 apports sur une semaine). Par conséquent, la plupart des caissons d’encombrants sont rapidement saturées malgré les vidages commandés par nos services. De plus, les centres de réception des encombrants ont été fermés dès ce mercredi midi. Nous ne disposons donc plus actuellement d’exutoire…Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.Toutes nos équipes, en lien avec nos prestataires, sont à pied d’œuvre pour faire en sorte de minimiser les désagréments autant que possible.Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.