Approche du cyclone : Razzia sur l'eau et les légumes dans les grandes surfaces

Les Réunionnais le savent : tout passage d'une cyclone à proximité de l'ile apporte son lot d'infiltrations d'eau dans les maisons, de coupures d'eau et d'électricité et de hausse des prix des fruits et légumes du fait de leur disparition des étals.



C'est donc en masse qu'ils se sont précipités ce matin dans les grandes surfaces de l'ile pour dévaliser les rayons de bouteilles d'eau, de légumes ainsi que de seaux et de serpillières.



Un peu plus loin, les magasins de bricolage étaient tout aussi remplis, et il n'était pas rare de voir des clients ressortir avec un groupe électrogène.



Mieux vaut prévenir que guérir...