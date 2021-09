A la Une . Apprentissage : Les aides à l'embauche prolongées jusqu'au 30 juin 2022

Le gouvernement abonde dans le sens des chambres consulaires. Ce lundi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les aides France Relance concernant l'apprentissage ont été prolongées de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2022. Par SI - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 14:12

Déjà reconduite au printemps dernier, ces aides entrent dans le cadre du plan "un jeune, une solution", permettant par exemple à une entreprise de bénéficier d'une prime de 5 000 euros pour l'embauche d'un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur, rendant ainsi le coût d'une année d'apprentissage quasi nul pour l'employeur.



La prolongation de cette mesure avait été poussée par le réseau des chambres de métiers et d'artisanat de France (CMA France), qui justifiait le maintien de ce dispositif par le fait que l'apprentissage n'avait pas connu la saignée annoncée dans le secteur en raison de la crise sanitaire. Bien au contraire : 525 600 contrats d'apprentissage ou d'alternance avaient été signés en 2020, en augmentation de près de 42% par rapport à 2019, un record.



"2,6 millions de jeunes ont à ce jour directement bénéficié d'aides de France Relance pour l'emploi, l'insertion ou la formation", s’est félicité Jean Castex.



Le président sortant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, Bernard Picardo, salue bien évidemment cette décision. "C'est une bonne nouvelle aussi bien pour nos jeunes que pour nos chefs d'entreprise. C'est important que l'État prenne conscience des difficultés de nos entreprises et prouve qu'il s'intéresse à l'apprentissage", indique le président de la chambre consulaire, qui rappelle que plus de la moitié des apprentis de l'île "sont formés dans les CFA".

