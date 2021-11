Apprenez à fabriquer vos cosmétiques naturels !

Une journée pour apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques. Face au succès rencontré, la Ville de Saint-Paul propose ce mois de novembre, un atelier de fabrication de cosmétiques naturels avec So Green pour le bonheur des petits et grands !



Proposés par la municipalité en septembre dernier, ces animations gratuites ont pour objectif d’encourager une démarche éco-citoyenne : recyclage, tri, transformation… Autant de petits gestes quotidiens qui nous interpellent sur notre façon de consommer et de nous alerter sur l’urgence d’agir pour la protection de notre environnement, de notre planète.



Les participants devront s’inscrire obligatoirement au préalable au 0262 34 49 28 ou au 0262 70 43 02. Les places sont limitées. Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, le port de masque est obligatoire et les gestes barrières devront être respectés. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.