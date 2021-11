Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Apprendre à poser le cadre chez le jeune enfant : deux cafés des parents pour en parler





La Ville de Saint-Paul et l’Association des Maisons de la Famille de La Réunion et École des Parents et des Éducateurs (AMAFAR-EPE) vous proposent deux cafés des parents le samedi 20 novembre et le mercredi 8 décembre. Organisés dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’enfant qui aura lieu le 20 novembre, ces deux cafés des parents auront pour thème : “Comment poser le cadre chez le jeune enfant?” Les échanges seront animés par Constance MARQUENET, psychologue clinicienne de l’AMAFAR-EPE.La première rencontre aura lieu le samedi 20 novembre 2021 à partir de 9h30 au Lieu Accueil Enfants Parents au 5, rue Grande Terre 97460 à Fleurimont. La seconde rencontre se déroulera le mercredi 8 décembre à partir de 9h au Lieu Accueil Enfants Parents au 2, rue cour à Vue Belle. Si l’entrée est gratuite, les places sont cependant limitées et les réservations sont obligatoires (0692 08 48 90). Aussi, le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires. Pour lutter contre la Covid-19, la Ville de Saint-Paul applique les règles sanitaires en vigueur édictées par l’État.





