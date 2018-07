Apprendre à nager : Oui !… mais avec QUI ?

Le gouvernement Philippe veut renforcer l’apprentissage de la natation dès le primaire. Fort bien. Belle intention. Il est navrant de voir des tas d’inconscients se noyer parce que ne connaissant pas les gestes élémentaires du déplacement dans l’eau, laquelle, faut-il le dire, n’est pas notre élément naturel.



Aujourd’hui, les maîtres-nageurs fleurissent comme primevères au soleil sur nos plages et remercions-les pour leur dévouement et leur sens de la drague chez les midinettes ; il y en a dans toutes les piscines. Ces dernières elles-mêmes (les piscines, j’veux dire) poussent comme des champignons. Pardon ! comme des algues brunes.



Mais… y en a-t-il vraiment assez ?



Je suggère aux apprentis nageurs de prendre les exemples là où il y en a pléthore : dans le monde politique. Là, oui, il y a des maîtres ès-nage-en-eaux-troubles, surtout troubles. Ils en sont mêmes les champions incontestés.



Tenez… Prenez les Robert. Le Didier survit bellement après avoir trahi son mentor. Le Thierry du même nom se fait fort de garder la tête hors de l’eau malgré son inéligibilité insubmersible. Le Akouèt de sinistre mémoire survit au naufrage du PCR et à la Bérézina de l’ex-URSS en faisant la planche parmi ses co-nageurs-crabes du Comité central au bord du manque d’oxygène. Michel Fontaine profite largement du généreux alizé soufflant sur sa commune pour mettre à la cape les survivants de la Méduse de 2001. Sini(stre)malé cherche toujours le filet anti-requins qui lui évitera un naufrage aussi inévitable que désastreux.



Si ces nageurs de haut-vol survivent aux tsunamis répétés qui n’ont pas réussi à les engloutir, il doit y avoir une raison.



Je suggèrerais à monsieur Philippe de commencer par apprendre aux jeunes à faire « la planche » sinon utiliser les flotteurs. Certains en sont naturellement pourvus, de flotteurs. Vanessa par exemple. Ou Monique. Pour ce qui est des « planchues », je laisse voguer votre imagination.