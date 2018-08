Apple piraté par un adolescent de 16 ans

Un adolescent australien a été arrêté pour avoir piraté pendant un an les systèmes informatiques d'Apple.



Le lycéen de 16 ans, qui opérait depuis son domicile situé à Melbourne, a téléchargé 90 gigaoctects de fichiers sécurisés, selon le journal The Age. Selon l'entreprise, aucune information sensible des clients n'a été compromise durant cet incident.



Après la découverte du piratage, une enquête internationale menée par le FBI et la police fédérale australienne avait été lancée. L'adolescent, qui a plaidé coupable, sera fixé sur son sort le mois prochain.



Selon son avocat, cité par The Age, il rêvait de travailler pour la marque à la pomme. Il a en tout cas trouvé le moyen de se faire remarquer...