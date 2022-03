A la Une .. Apple : La reconnaissance Face ID enfin possible avec le masque

La mise à jour du système d’exploitation iOS d’Apple va enfin permettre d’activer la reconnaissance faciale sur les iPhones les plus récents, et ce, même si l’on porte un masque. La reconnaissance sera effectuée en analysant les contours des yeux. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 18:04

Alors que le port du masque n'est plus imposé en métropole depuis ce lundi 14 mars sauf dans les transports, cette mise à jour peut paraitre obsolète. Avec la mise à jour iOS 15.4 disponible depuis ce mardi 15 mars, Apple ajoute néanmoins une fonctionnalité plus que pratique pour les propriétaires d’iPhone qui se doivent de porter un masque, comme à La Réunion ou le masque est toujours de rigueur en intérieur.



La firme à la pomme utilise pour ce faire, des algorithmes qui font usage de la caméra frontale pour scanner "les contours uniques pour chaque personne autour des yeux" afin de vous identifier, et ce, malgré le masque. Face ID - application de reconnaissance faciale - repose sur les traits uniques et compare de manière instantanée le visage capté à la photo ou la modélisation 3D enregistrées lors de la configuration initiale du smartphone.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur