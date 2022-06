Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Appel du 18 juin 1940 : Saint-Paul célèbre la liberté Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, participe à la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 organisée au Jardin de la Liberté.

Le premier magistrat accueille ainsi la Sous-Préfète de Saint-Paul (Sylvie CENDRE), le Président des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Paul (Hugues ZABERN) mais aussi les anciens combattants. L’Adjointe aux Affaires militaires (Hélène ROUGEAU) assiste à ce rendez-vous commémoratif.

Tout comme la Conseillère régionale et Conseillère municipale Saint-Pauloise, Laëtitia LEBRETON. Cette cérémonie rassemble plusieurs personnalités et le public réuni·es pour célébrer la liberté.

« Il y a maintenant 82 ans, une France courageuse s’est dressée pour dire « non » à la capitulation et dire « oui » à la liberté. Ce refus de la défaite a permis à une France résistante de se dresser face à l’ennemi. La poursuite du combat est au cœur du discours historique prononcé le 18 juin 1940 par ce Général quasi inconnu des Français depuis Londres », rappelle le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN.

Le 18 juin 1940, le pays vient d’essuyer une débâcle militaire majeure. L’appel du 18 juin intervient le lendemain du discours du maréchal PÉTAIN, chef du gouvernement Français. Ce dernier indique vouloir cesser le combat. C’est ce moment où Charles de GAULLE décide de rejoindre Londres pour faire rejaillir la flamme du sursaut national.

Élément central de ce discours passé à la postérité, en dépit de la défaite militaire, l’utilisation de l’expression de résistance. Ce discours est l’un des plus importants de ce second conflit mondial mais il passe pourtant inaperçu dans un premier temps.

Un nouvel appel est lancé sur les ondes depuis un studio de la BBC le 22 juin. Cette fois-ci, des tracts clandestins donnent une audience considérable à ce discours. Les réseaux clandestins commencent à se structurer.

La résistance à l’armée Allemande s’organise. Tout comme la lutte pour s’opposer à la collaboration active du régime de Vichy.







