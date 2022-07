A la Une . Appel de Fort-de-France : Macron va rencontrer les élus ultramarins

Le président de la République a répondu à l’appel des présidents de régions ultrapériphériques qui avaient signé une lettre ouverte sur la situation dans ces territoires. Emmanuel Macron a annoncé ce samedi qu’il comptait rencontrer les élus à la rentrée. Par GD - Publié le Samedi 30 Juillet 2022 à 17:00





Cet appel a enfin obtenu une réponse ce samedi. Le chef de l'État a indiqué vouloir organiser un temps d'échange avec les signataires de l'appel à la rentrée de septembre. Emmanuel Macron affirme vouloir aborder des "sujets institutionnels, économiques et sociaux." C'est en mai dernier que les présidents de régions d'outre-mer avaient signé et publié " l'appel de Fort-de-France ". Dans ce courrier adressé au président de la République, Huguette Bello et ses homologues ultramarins avaient demandé une rencontre afin d'échanger sur plusieurs problématiques.

Emmanuel MACRON a répondu à l'Appel de Fort-de-France du 16 Mai 2022. pic.twitter.com/vjWnaPKWXE

— Serge LETCHIMY (@SergeLetchimy) July 29, 2022