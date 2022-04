Appel aux votes des jeunes

A cinq jours des élections, je me permets d'inciter les jeunes, de 18 à 30ans,à exprimer leurs voix. De tous les abstentionnistes, ils sont en effet, ceux qui ont le plus à perdre de la politique qui sera mise en place le 24 avril 2022. Les autres, votent plus, et même si le vote est blanc, il a sa signification. Celle, que l'électeur n'est pas satisfait de l'offre politique, et qu'il souhaite une autre vision, et qu'il exprime son mécontentement, et soutient son scepticisme face à ce qui est proposé.



En revanche, ne pas voter, est un aveu d'indifférence coupable. Alors que la démocratie recule dans de nombreux pays dans le monde, que le diktat de certains dirigeants annule toute velléités de changement, notre jeunesse doit comprendre que ce droit de vote s'apparente aujourd'hui à un devoir. Devoir de participer à la gouvernance future, même par une enveloppe vide ou par un vote contestataire, devoir de prendre ses responsabilités de citoyen actif, devoir de ne plus critiquer alors que l'audace aurait été de matérialiser sa déception constructive. Désormais, l'abstention nourrit le pouvoir en place, puisque profitant d'un noyau dur issu du premier tour, profite du vide laissé par les non agissants. Par le passé, nombreux furent les héros sacrifiés sur l'autel du suffrage universel, alors ne vous laissez pas aller au défaitisme et à la résignation, vous serez les premières victimes de votre inaction.